Storie dell’altro mondo Il tiro della spidercam e le zolle vanno all’asta

Durante il mondiale di calcio, sono emerse diverse storie oltre il campo. Tra queste, Harry Kane, attaccante dell’Inghilterra, ha dichiarato di aver giocato a golf con Donald Trump circa 18 mesi fa a Palm Beach, su invito dell’ex presidente. Nel frattempo, le zolle di terreni legate all’evento sono state messe all’asta, mentre la tecnologia della spidercam ha vissuto alcune interruzioni durante le partite.

È stato un mondiale di grande calcio, di campioni e di bidoni. Ma anche un mondiale ricco di storie.dell’altro mondo. Eccone alcune. Donald sul green. Il centravanti dell’Inghilterra Harry Kane ha confermato di aver giocato a golf con Donald Trump: “Circa 18 mesi fa mi aveva invitato a giocare quando ero a Palm Beach. È stata un’esperienza piuttosto surreale incontrarlo e ovviamente giocare a golf con lui. Gioca abbastanza bene, spero di riuscire a giocare bene quanto lui quando avrò la sua età”. Tra 48 anni per la precisione. Pelé artificiale. In questi giorni Google e il Pelé Brand hanno lanciato un breve documentario in cui c’è quella che Pelé ha sempre definito la sua rete più bella, della quale però non esistono riprese filmate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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