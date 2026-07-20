Stanno giocando la finale di un Challenger ma segna la Spagna | che boato!
Durante la finale di un torneo Challenger in Andalusia, un boato ha attraversato il pubblico quando un tennista spagnolo ha realizzato un punto decisivo. La partita, inizialmente prevista alle 21:00 e poi spostata alle 23:00 per non sovrapporsi con la finale dei Mondiali di calcio, si sta svolgendo in una piccola città vicino a Cordoba. La tensione tra i presenti è palpabile mentre si attende il risultato finale.
La finale del Challenger di Pozoblanco, piccola città dell’Andalusia nei pressi di Cordoba, inizialmente in programma alle ore 21:00 era poi stata posticipata alle 23:00 per evitare la sovrapposizione con la finale dei Mondiali di calcio. Ma il protrarsi della sfida tra Spagna-Argentina ai supplementari ha portato i due tennisti Rodesch e Ivashka a giocare tra gli i boati dei tifosi nei dintorni. Sì, perché presso il circolo era stato allestito anche un maxi-schermo dove poter seguire la finale mondiale: nel video il momento del gol di Ferran Torres, decisivo per la vittoria della Spagna. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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