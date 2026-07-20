Durante la finale di un torneo Challenger in Andalusia, un boato ha attraversato il pubblico quando un tennista spagnolo ha realizzato un punto decisivo. La partita, inizialmente prevista alle 21:00 e poi spostata alle 23:00 per non sovrapporsi con la finale dei Mondiali di calcio, si sta svolgendo in una piccola città vicino a Cordoba. La tensione tra i presenti è palpabile mentre si attende il risultato finale.

La finale del Challenger di Pozoblanco, piccola città dell’Andalusia nei pressi di Cordoba, inizialmente in programma alle ore 21:00 era poi stata posticipata alle 23:00 per evitare la sovrapposizione con la finale dei Mondiali di calcio. Ma il protrarsi della sfida tra Spagna-Argentina ai supplementari ha portato i due tennisti Rodesch e Ivashka a giocare tra gli i boati dei tifosi nei dintorni. Sì, perché presso il circolo era stato allestito anche un maxi-schermo dove poter seguire la finale mondiale: nel video il momento del gol di Ferran Torres, decisivo per la vittoria della Spagna. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Stanno giocando la finale di un Challenger, ma segna la Spagna: che boato!

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