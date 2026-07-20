Una carenza di vitamina B12 può causare stanchezza e muscoli deboli, sintomi spesso attribuiti all'età. La sensazione di mente appannata e la stanchezza persistente sono frequentemente associate all'invecchiamento, ma in alcuni casi sono legate a questa carenza nutrizionale. La diagnosi può essere complicata, poiché i sintomi si sovrappongono a quelli dell'invecchiamento naturale.

La mente appannata e quella stanchezza che non passa sono tra i sintomi che molti attribuiscono all'età che avanza. E invece, almeno in una parte dei casi, la causa potrebbe essere una carenza di vitamina B12, spesso non diagnosticata, perché i suoi effetti si confondono proprio con quelli che immaginiamo inevitabili col passare degli anni. Una serie di studi pubblicati tra il 2025 e il 2026 sta ridefinendo il ruolo di questa vitamina, spingendolo ben oltre la produzione di globuli rossi e la salute dei nervi. In uno dei più recenti, ricercatori della Cornell University, insieme ai colleghi dell'Università dell'Alabama, hanno trovato che livelli bassi di B12 possono compromettere i mitocondri, le centrali che producono energia dentro le cellule del muscolo scheletrico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Stanchezza e muscoli deboli? Potrebbe essere carenza di vitamina B12, non l'età

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