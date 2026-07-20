Il Parlamento ha approvato un emendamento che limita le preferenze nelle elezioni, suscitando reazioni tra i partiti del centro. La modifica riguarda l’introduzione di soglie più alte per le preferenze individuali, rendendo più difficile il voto diretto ai candidati. Dopo il voto, le opposizioni avevano inizialmente espresso entusiasmo per il voto segreto, ma l’approvazione dell’emendamento ha portato a reazioni contrastanti tra gli schieramenti politici.

Roma, 20 luglio 2026 – Più delle preferenze poté il “taglia-cespugli”. Perché in realtà, passato l’entusiasmo delle opposizioni per il voto segreto della Camera con cui i franchi tiratori del centrodestra hanno bocciato l’ emendamento per l’introduzione delle preferenze (tre, oltre alalla capolista), i maggiori dubbi di costituzionalità sulla riforma elettorale si concentrano proprio sulla n orma che esclude dal computo dei voti delle coalizioni le liste minori. Anche se permangono riserve che riguardo al combinato disposto tra premio di maggioranza e liste bloccate. In un caso come nell’altro si obietta che risulterebbe violato il fatto che il voto è “libero e uguale” come sancito dalla Costituzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stabilicum e percentuali, l’emendamento taglia-cespugli agita i partiti del centro

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