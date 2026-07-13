Spritz&Burger cinema all’aperto e passeggiate | cosa fare stasera a Bergamo e provincia
Stasera in Bergamasca si svolgono diverse iniziative. A Albino, si tiene l’evento Spritz&Burger, mentre a Nembro sono previste passeggiate organizzate dal Cai. Nella zona della Madonna della Castagna si svolge una festa, e in vari luoghi si proiettano film all’aperto. Sono in programma anche altre attività e incontri per la serata di lunedì 13 luglio.
L’estivo Spritz&Burger ad Albino, la festa alla Madonna della Castagna, cinema all’aperto, passeggiate col Cai a Nembro e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 13 luglio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a metà settembre sotto i Colli di Città Alta torna la festa della Madonna della Castagna. Tutti i giorni pranzo e cena servizio bar e cucina bergamasca, pizza. Quest’anno torna anche l’hamburgeria e panini con la salamella. Chiusa solo in caso di maltempo. L’appuntamento è in via della Madonna della Castagna, n. 31. Stasera alle 21.30 all’ Arena Santa Lucia – Cinema all’aperto a Bergamo verrà proposta la visione del film “Un semplice incidente”, versione in lingua originale con sottotitoli in italiano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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