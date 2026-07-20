Oggi, lunedì 20 luglio, si svolgono pochi eventi sportivi, dopo la conclusione della Coppa del Mondo di calcio. La giornata presenta un programma ridotto con poche discipline in calendario, anche se sono previsti alcuni appuntamenti che coinvolgono atleti italiani. Sono disponibili anche opzioni per seguire gli eventi in streaming.

Quest’oggi, lunedì 20 luglio, inizia una nuova settimana di sport dopo la scorpacciata di eventi andati in scena nell’ultimo weekend. Terminata ufficialmente la Coppa del Mondo di calcio, ci aspetta una giornata piuttosto soft con poche discipline coinvolte anche se non mancheranno comunque degli appuntamenti interessanti anche in ottica azzurra. A Oklahoma City, sul canale che ospiterà tra due anni le Olimpiadi, va in scena il day-1 dei Mondiali di canoa slalom. Subito due azzurri impegnati nell’Individual Time Trial del kayak cross, con Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi che proveranno a cominciare nel migliore dei modi la rassegna iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 20 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

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