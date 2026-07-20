Milioni di euro destinati al welfare non sono stati spesi, secondo le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL. Le risorse programmate avrebbero dovuto sostenere servizi per anziani, persone con disabilità e famiglie in difficoltà, ma rimangono inutilizzate. Nel frattempo, il disagio sociale continua ad aumentare, evidenziando una discrepanza tra fondi stanziati e interventi realizzati.

Tarantini Time Quotidiano Milioni di euro programmati per il welfare ma mai trasformati in servizi per cittadini, anziani, persone con disabilità e famiglie in difficoltà. È la denuncia lanciata da Cgil, Cisl e Uil, che hanno analizzato l’andamento della spesa sociale nei diversi Ambiti territoriali della provincia di Taranto, evidenziando risorse non utilizzate e ritardi nell’erogazione di numerosi servizi socio-assistenziali. Secondo i sindacati, i dati disponibili, seppur aggiornati in maniera disomogenea a causa della mancata convocazione dei tavoli di contrattazione sociale da parte di alcuni Comuni, mostrano una situazione comune: risorse economiche previste ma non spese, nonostante l’aumento delle fragilità sociali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Spesa sociale, Cgil, Cisl e Uil: “Milioni di euro non utilizzati mentre cresce il disagio”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Perché il patto tra Cgil, Cisl e Uil peggiorerà le condizioni di lavoratrici e lavoratoriIl 17 giugno, le tre principali organizzazioni sindacali hanno firmato un accordo tra loro.

Cgil-Cisl-Uil Fvg solidali con i sindacati sloveni: "Attacco inaccettabile di Janša"Le segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil del Friuli Venezia Giulia hanno inviato una lettera di solidarietà ai leader delle organizzazioni...

Temi più discussi: Defr 2027-2029, le audizioni delle organizzazioni sindacali e datoriali, delle Associazioni di Promozione sociale e degli Enti locali; Il turismo brucia i record sulla pelle di chi lavora; Sanità privata, affari d'oro grazie al blocco dei salari; METTIAMOCI IN GIOCO: SULL'AZZARDO SPOSTARE IL BARICENTRO DELLE POLITICHE SULLA PREVENZIONE DI COMUNITÀ.

CGIL CISL UIL – TRENTINO * MANOVRA FINANZIARIA: EMERGENZA CASA, FAMIGLIE E RILANCIO SETTORE INDUSTRIALE DEVONO ESSERE LE PRIORITÀCgil Cisl Uil oggi in audizione in I Commissione bocciano la manovra finanziaria della Giunta. Emergenza casa, famiglie e rilancio settore industriale devono ... agenziagiornalisticaopinione.it

Primo maggio, il corteo. Cgil, Cisl e Uil unite per il lavoro dignitoso. Nel nome di AlberiniLavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale è il tema scelto per il Primo Maggio 2026 dalle tre principali sigle ... ilrestodelcarlino.it