Spesa sociale Cgil Cisl e Uil | Milioni di euro non utilizzati mentre cresce il disagio

Da tarantinitime.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Milioni di euro destinati al welfare non sono stati spesi, secondo le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL. Le risorse programmate avrebbero dovuto sostenere servizi per anziani, persone con disabilità e famiglie in difficoltà, ma rimangono inutilizzate. Nel frattempo, il disagio sociale continua ad aumentare, evidenziando una discrepanza tra fondi stanziati e interventi realizzati.

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Tarantini Time Quotidiano Milioni di euro programmati per il welfare ma mai trasformati in servizi per cittadini, anziani, persone con disabilità e famiglie in difficoltà. È la denuncia lanciata da Cgil, Cisl e Uil, che hanno analizzato l’andamento della spesa sociale nei diversi Ambiti territoriali della provincia di Taranto, evidenziando risorse non utilizzate e ritardi nell’erogazione di numerosi servizi socio-assistenziali. Secondo i sindacati, i dati disponibili, seppur aggiornati in maniera disomogenea a causa della mancata convocazione dei tavoli di contrattazione sociale da parte di alcuni Comuni, mostrano una situazione comune: risorse economiche previste ma non spese, nonostante l’aumento delle fragilità sociali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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