Sperlonga Guardia Costiera nel porto per tutta l’estate

Da ilfaroonline.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella mattinata di lunedì 20 luglio 2026, presso la Capitaneria di Porto di Gaeta, è stato firmato un accordo tra la Guardia Costiera e le autorità locali per presidiare il porto di Sperlonga durante tutta l’estate. La presenza delle forze dell’ordine sarà continua, con pattuglie che monitoreranno il traffico e la sicurezza dei bagnanti nelle aree di competenza. L’operazione durerà fino alla fine di settembre.

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Sperlonga, 20 luglio 2026 – Nella mattinata di lunedì 20 luglio 2026, presso la sede della Capitaneria di Porto di Gaeta, è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Sperlonga e la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Gaeta per l’istituzione, nel porto di Sperlonga, di un presidio stagionale della Guardia Costiera durante la stagione estiva 2026. L’atto è stato siglato dal Vice Sindaco del Comune di Sperlonga, Lorena Cogodda, e dal Comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta, Capitano di Fregata (CP) Felice Monetti, a suggello di una collaborazione istituzionale posta al servizio della sicurezza dei cittadini.... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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