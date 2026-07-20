spagna la vittoria di un progetto di calcio

Notizia in breve

Ieri, la nazionale spagnola ha vinto il suo secondo titolo mondiale di calcio. La squadra, già campione d’Europa, aveva partecipato al torneo negli Stati Uniti. La finale si è conclusa con la vittoria della Spagna, che ha superato gli avversari in una partita giocata ieri. La squadra ha conquistato il trofeo davanti a migliaia di tifosi presenti allo stadio.