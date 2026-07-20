Spagna la vittoria di un progetto di calcio
Ieri, la nazionale spagnola ha vinto il suo secondo titolo mondiale di calcio. La squadra, già campione d’Europa, aveva partecipato al torneo negli Stati Uniti. La finale si è conclusa con la vittoria della Spagna, che ha superato gli avversari in una partita giocata ieri. La squadra ha conquistato il trofeo davanti a migliaia di tifosi presenti allo stadio.
La Spagna ieri si è laureata Campione del Mondo di calcio per la seconda volta. Le Furie Rosse avevano partecipato al Mondiale statunitense da Campioni d’Europa in carica. Spagna, De La Fuente, un ct chioccia per questi campioni. La Nazionale spagnola offre, anche a chi non vede i Mondiali da 20 anni, un modello progettuale di successo. Il tecnico spagnolo, criticato all’inizio poichè perfetto sconosciuto, ha guidato questi calciatori in Nazionale lengo tutta la trafila: dalle giovanili alla Nazionale maggiore. Con lui la Spagna ha vinto praticamente tutto ciò che c’era da vincere. Su “Undici” leggiamo: “Per capire il Mondiale vinto dalla... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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