Luis de la Fuente ha commentato la vittoria della Spagna ai Mondiali 2026, affermando che la squadra avrebbe potuto vincere anche prima. Ha espresso grande orgoglio per questa generazione di giocatori, sottolineando come siano cresciuti con un'idea di gioco e l'abbiano migliorata nel tempo.

Luis de la Fuente ha commentato così la vittoria dei Mondiali 2026 alla guida della Spagna: "Sono molto orgoglioso di questa generazione di giocatori, sono cresciuti con un'idea di gioco e nel tempo la hanno ulteriormente migliorata. Hanno un talento eccezionale e sono orgoglioso di averli accompagnati in questo percorso"., Il ct spagnolo ha aggiunto: "Questi giocatori sono un esempio per lo sport spagnolo, per i giovani e per tutta la Spagna. Insieme siamo più forti e non lo dimenticheremo". Riguardo alla partita, de la Fuente ha rivendicato tutte le occasioni create: "La partita avrebbe dovuto essere decisa molto prima, il portiere avversario ha fatto tante parate. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Spagna, De La Fuente: "Potevamo vincerla anche prima. Ma che orgoglio"

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