La nazionale di calcio spagnola ha fatto ritorno in patria dopo aver vinto i mondiali negli Stati Uniti. A Madrid, il team è stato accolto dal premier Pedro Sanchez, che ha partecipato alla cerimonia di benvenuto. La squadra ha sfilato per le strade della città, accompagnata da tifosi e bandiere. Il gruppo si è poi diretto verso un evento ufficiale organizzato per celebrare la vittoria.

Madrid, 20 lug. (askanews) - La Spagna campione del mondo ai mondiali di calcio Usa è tornata in patria dove stata ricevuta a Madrid dal premier Pedro Sanchez. Prima dei saluti al palazzo Moncloa, sede del governo, l'incontro con il re di Spagna Felipe VI. "Quando la nostra nazionale gioca, giochiamo tutti. Quando avete vinto, avete vinto per tutta la Spagna", ha commentato il re. Poi la grande festa sull'autobus scoperto per le strade di Madrid. Ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, Serena Bortone, autrice de Le dirimpettaie (Rizzoli), narra di tre donne che capiscono che la. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Spagna campione del mondo dal premier Pedro Sanchez

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Spain v Argentina: The Goal That Won The World Cup

Notizie e thread social correlati

Spagna, la moglie del premier Pedro Sanchez rinviata a giudizioIl giudice istruttore ha disposto il rinvio a giudizio di Begoña Gómez, moglie del premier spagnolo, della sua assistente alla Moncloa e di un...

Condannato il fratello del premier Pedro Sànchez, in Spagna il governo torna in bilico e si riaccende lo scontro su politica e giustiziaUn tribunale della provincia di Badajoz ha condannato a nove anni di interdizione dai pubblici uffici il fratello del presidente del governo...

Temi più discussi: Sánchez vedrà la Spagna cercare la seconda stella a New York; Mondiali, tutti i vip presenti per la finale Spagna-Argentina; Da Madrid a Gaza è festa per la Spagna. Il sostegno del mondo MAGA non basta all’Argentina; Spagna campione del mondo. È la nazionale più titolata del XXI secolo.

#SpagnaArgentina Trionfo di Pedro Sanchez. La Spagna campione del mondo,la caciottara s’attacca al x.com

Spagna campione del mondo dal premier Pedro SanchezPrima l'incontro col re Felipe VI Madrid, 20 lug. (askanews) - La Spagna campione del mondo ai mondiali di calcio Usa è tornata in patria dove stata ricevuta a Madrid dal premier Pedro Sanchez. Prima ... msn.com

La Spagna campione del mondo festeggia a Madrid: re, premier e parata trionfaleLa Spagna campione del mondo è atterrata a Madrid, all’aeroporto di Barajas, con la Coppa del Mondo saldamente in mano al capitano Rodri, dando il via a un intenso programma di festeggiamenti che coin ... it.blastingnews.com