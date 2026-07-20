La polizia locale di Genova ha eseguito sei misure cautelari contro altrettanti persone coinvolte nello spaccio di cocaina, crack ed eroina nella zona della Darsena. L’operazione è stata condotta nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, che ha portato al fermo di sei soggetti. Le misure sono state emesse dal gip del Tribunale di Genova. L’indagine ha riguardato un giro di droga nel centro storico della città.

La polizia locale di Genova ha dato esecuzione a sei misure cautelari emesse dal gip del Tribunale di Genova nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Genova, su un giro di spaccio di cocaina, crack ed eroina in Darsena. L’indagine, condotta dal G.O.C.S. del Nucleo Centro Storico della Polizia Locale di Genova nei primi mesi del 2026, è partita con l’intensificazione dei controlli nelle aree di Pré e di via Gramsci, dove gli investigatori hanno individuato un gruppo di uomini ritenuti al centro di un giro di spaccio alla fermata della metropolitana della Darsena. Le attività investigative, sviluppate attraverso... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Spaccio in Darsena a Genova, arrestati sei pusher nel centro storico, polizia locale sgomina giro di cocaina, crack ed eroina

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