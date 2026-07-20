Nel parco solare di Tarquinia, il più grande impianto fotovoltaico di Enel in Italia, si verifica una doppia funzione: sotto i pannelli, si coltivano ortaggi e cereali, mentre si produce energia. La sperimentazione, avviata in provincia di Viterbo, integra attività agricole e produzione di energia rinnovabile sullo stesso terreno. La combinazione permette di mantenere le colture e contribuire alla transizione energetica senza occupare nuove superfici agricole.

Può un terreno agricolo continuare a produrre colture e, allo stesso tempo, contribuire alla transizione energetica? È la domanda da cui prende avvio il reportage realizzato all'interno del parco solare di Tarquinia, in provincia di Viterbo, il più grande impianto fotovoltaico di Enel, il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo, in Italia. Un sito che non rappresenta soltanto un'infrastruttura per la produzione di energia rinnovabile, ma anche un esempio di convivenza tra attività agricole e produzione elettrica. L'impianto si estende su 220 ettari e ospita oltre 300.000 pannelli fotovoltaici, per una capacità installata di circa 170 MW. A regime può produrre circa 280 GWh di energia all'anno, una quantità sufficiente a coprire il fabbisogno di oltre 111. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sotto i pannelli non nasce solo energia: a Tarquinia cresce l’agrivoltaico

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