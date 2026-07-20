Sostegno la lettera dei docenti specializzati al MIM | Via il vincolo della provincia per la Mini Call Veloce e più posti in organico di diritto

Il Movimento dei Docenti Specializzati in Prima Fascia GPS ha scritto al Ministero dell’Istruzione chiedendo di eliminare il vincolo di provincia per la Mini Call Veloce e di aumentare i posti in organico di diritto. La lettera aperta sottolinea la necessità di maggiore flessibilità nelle assunzioni e di risorse aggiuntive per le supplenze. La richiesta si concentra sulla possibilità di assumere senza limitazioni territoriali e di ampliare le opportunità di inserimento in organico.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta che il Movimento dei Docenti Specializzati in Prima Fascia GPS ha indirizzato al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Al centro della nota inviata alla nostra Redazione, firmata per il tramite di Rosy Milo, due nodi cruciali per la categoria: il penalizzante vincolo dell'intera provincia che preclude l'accesso alla "Mini Call Veloce" in caso di rinuncia a sedi disagiate e l'urgente necessità di convertire i posti di sostegno dall'organico di fatto all'organico di diritto per garantire reali immissioni in ruolo ex art. 59. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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