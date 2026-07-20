Un’analisi ha individuato account sospetti che, secondo alcune fonti, potrebbero essere stati creati da Sony per difendere la decisione di abbandonare i dischi fisici nei videogiochi a partire da gennaio 2028. La scoperta ha alimentato il dibattito tra i videogiocatori, molti dei quali contestano questa strategia. La società non ha ancora commentato ufficialmente le accuse o le evidenze raccolte sull’utilizzo di bot. La decisione di eliminare i supporti fisici ha già suscitato numerose reazioni contrastanti nella comunità.

La decisione di Sony di abbandonare i supporti fisici a partire da gennaio 2028 continua a generare ondate di polemiche nella community videogiocatori. Ogni trailer, ogni annuncio pubblicato sui canali ufficiali PlayStation viene ormai regolarmente sommerso da commenti negativi e dallo slogan “No Disc No Buy”, diventato un vero e proprio grido di battaglia per migliaia di utenti delusi. Ma secondo un’analisi condotta dal content creator Moore’s Law is Dead, dietro le quinte potrebbe esserci qualcosa di più inquietante: account fasulli e sistemi automatizzati che difendono attivamente la strategia digitale dell’azienda giapponese, cercando di contrastare il coro di proteste con commenti favorevoli al cambiamento. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Sony usa bot per difendere l’addio ai dischi? Un’analisi individua account sospetti e alimenta il dibattito

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