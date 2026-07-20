Nel sondaggio Swg trasmesso da Enrico Mentana, il Partito Democratico registra un calo significativo, mentre il movimento di Vannacci mostra un aumento. I dati sono riferiti alla settimana tra il 13 e il 20 luglio. Nessun altro dettaglio sui numeri o sulle percentuali viene fornito. La trasmissione è andata in onda nel corso del TgLa7 del 20 luglio.

Altro giro, altro lunedì, nessun regalo ma il consueto sondaggio Swg proposto da Enrico Mentana nel corso del TgLa7, l'edizione è quella del 20 luglio. La domanda è sempre la stessa: se ci fossero le elezioni politiche oggi, lei per chi voterebbe? Dunque vediamo ai risultati, dove Fratelli d'Italia si conferma primo partito per distacco con il 27,1%, in calo di 0,2 punti percentuali. Tostissima battuta d'arresto per il Pd, in un momento che tecnicamente dovrebbe essere favorevole ad Elly Schlein (si pensi alle vicissitudini sulla legge elettorale e a qualche scaramuccia nel centrodestra): i dem lasciano sul tappeto lo 0,3% in una settimana, calando al 21,5 per cento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Sondaggio.

© Liberoquotidiano.it - Sondaggio Mentana, crollo-Pd e volo-Vannacci: cosa cambia in una settimana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sondaggio Mentana, Fdi sempre in testa e crollo Pd: Lega-Vannacci, controsorpassoNel sondaggio Swg condotto da Enrico Mentana, Fratelli d’Italia si conferma il partito più preferito dagli elettori italiani, mantenendo la prima...

Sondaggio Mentana, il dato su Vannacci è clamoroso: così cambia tuttoUn recente sondaggio condotto da Mentana ha rivelato un dato sorprendente riguardo a Vannacci, che potrebbe influenzare gli equilibri politici...

Temi più discussi: Sondaggio politico La7 oggi martedì 14 luglio 2026, Meloni e FdI tornano a sorridere mentre Pd e M5s scivolano; Angelo Bonelli smaschera Elly Schlein: Cosa pensa davvero su Russia e Putin | Libero Quotidiano.it; Riusciranno Pd e FdI a gestire i filo-Putin Conte Vannacci e Di Battista?.

#SondaggioSWG - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Sondaggi Mentana, clamorosi risultati: c'è l'aggancio di Vannacci alla LegaNel corso del suo TgLa7, Enrico Mentana, come ogni lunedì, ha proposto il sondaggio Swg. Se le elezioni politiche fossero ora, chi vincerebbe? Ci sono cambiamenti, il dato che colpisce di più è quello ... notizie.it

Sondaggio Mentana, sale FdI. Scivolone del Pd nel caos del campo largoNuovo sondaggione di Enrico Mentana. L'ultima rilevazione SWG per il TgLa7, diffusa oggi, arriva nel giorno dei ballottaggi delle comunali 2026 e conferma un quadro politico sostanzialmente stabile, ... iltempo.it