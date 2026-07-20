Sorpresa – amara – per Giorgia Meloni. Il partito della presidente del Consiglio, Fratelli d’Italia, è sceso sotto la soglia psicologica del 25%, per l’esattezza si attesta al 24,6%, col Pd a poco più di tre punti percentuali, fermo al 20,9%. A stabilirlo è il sondaggio dell’istituto Emg, pubblicato il 16 di luglio sulle intenzioni di voto degli italiani alle elezioni politiche. L’altra sorpresa è la Lega: il partito di Matteo Salvini – che tutti i sondaggisti danno tra il 5-6% – per Emg sarebbe ben oltre il 7, vale a dire al 7,5%, di poco sopra Futuro nazionale di Roberto Vannacci, al 7,3%. Bene anche Forza Italia all’ 8,4%. Il totale del centrodestra – con Noi Moderati all’1,4% – secondo l’istituto corrisponde al 42,2%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Sondaggio choc per Meloni, FdI sotto il 25%: Vannacci sfonda il 7% e la Lega a sorpresa tiene. Avanti il centrosinistra

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SONDAGGI SHOCK! Meloni 31% ma Conte e Vannacci STANNO ARRIVANDO…

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