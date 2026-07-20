Solo l’Amore Vincerà | Angelo Ticli riporta emozioni autentiche al centro del rock

Da atomheartmagazine.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un artista ha dichiarato che il rock melodico rimane un modo per esprimere emozioni genuine, anche in un panorama musicale dominato da sonorità urban ed elettroniche.

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In un panorama musicale sempre più orientato verso sonorità urban ed elettroniche, c’è ancora chi continua a credere nella forza del rock melodico come linguaggio capace di raccontare emozioni autentiche. Tra questi c’è Angelo Ticli, cantautore, chitarrista, bassista e compositore svizzero di origini siciliane, che con il nuovo singolo “Solo l’Amore Vincerà” firma uno dei lavori più maturi e significativi del suo percorso artistico. Il brano arriva dopo un periodo particolarmente positivo per l’artista, segnato dal successo di “Cuore di Fuoco”, rimasto per due settimane consecutive al primo posto della classifica Top Sound del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, oltre ai riconoscimenti ottenuti nell’ambito del rock indipendente europeo. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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