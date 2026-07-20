Gurinder Chadha, regista britannica di origine indiane, ha confermato l'intenzione di lavorare sul secondo capitolo della pellicola con Keira Knightley e Parminder Nagra. Ospite dell'Umbria Film Festival 2026, la regista Gurinder Chadha è tornata a parlare di uno dei film sportivi più amati dal pubblico, Sognando Beckham. L'autrice inglese, di origine indiana, ha rivelato infatti che è in arrivo un sequel. Tempismo perfetto per la notizia, ora che sono finiti i Mondiali. Sognando Beckham 2: il film è sotto la lavorazione di Gurinder Chadha Guardando al futuro, la Chadha ha infatti confermato di essere ufficialmente al lavoro sull'atteso seguito, precisando però di voler procedere soltanto dopo aver trovato la storia e la forma adeguate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sognando Beckham: il sequel è più vicino di quanto pensiate

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