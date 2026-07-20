In alcuni quartieri di Soccavo e Pianura, il verde pubblico è lasciato all’abbandono, paragonabile a una savana. Nel contempo, le utenze per la manutenzione del verde vengono comunque addebitate in bolletta ai residenti. La situazione riguarda le zone di rioni Erp, dove si segnalano sia problemi di mancata cura del verde che il pagamento di servizi non garantiti.

Tempo di lettura: 3 minuti Nei rioni delle case popolari di Soccavo e Pianura non ci sarebbe solo un allarme abbandono del verde pubblico, ma anche quello per le bollette destinate alla cura di tale servizio. A lanciarlo è un documento della commissione Bilancio della Municipalità 9, datato 13 luglio, inviato al presidente municipale Andrea Saggiomo. Oggetto: “Reperimento urgente di risorse finanziarie destinate esclusivamente ai rioni Erp per la manutenzione del verde orizzontale e verticale, la sospensione degli addebiti non dovuti e l’attivazione immediata dei servizi essenziali”. “ La manutenzione del verde orizzontale (superfici erbose,... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Soccavo Pianura, Sos verde abbandonato in rioni Erp: “Una savana, ma servizio addebitato in bolletta”

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