Smau chiama giovani | cercasi 30 talenti dell’open innovation

Da quotidiano.net 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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SMaU ha aperto le candidature per un programma di selezione di trenta giovani talenti nell’ambito dell’open innovation. La selezione riguarda candidati che parteciperanno a un evento a Milano previsto per l’autunno. La ricerca si rivolge a persone con competenze nel settore dell’innovazione aperta, senza specificare requisiti aggiuntivi. La domanda di partecipazione è aperta fino a una data non comunicata. La selezione si concentra su capacità e competenze dei candidati nel settore.

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SMAU ha avviato un programma di selezione per trenta addetti (in foto) in vista dell’appuntamento in programma a Milano nel prossimo autunno. Smau, punto di riferimento per l’ecosistema dell’innovazione italiano e aggregatore di opportunità a livello internazionale apre la selezione di trenta giovani talenti in vista della prossima edizione di Smau Milano in programma il 3 e 4 novembre presso Allianz MiCo. La call è rivolta a studenti universitari, neolaureati e giovani appassionati di innovazione che desiderano vivere un’esperienza formativa sul campo all’interno di uno dei principali appuntamenti europei dedicati all’open innovation. I... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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