La Smart #2, successore della fortwo, è in fase di collaudo finale. Il prezzo stimato dovrebbe aggirarsi intorno ai 21 mila euro, come già anticipato da un rappresentante del marchio. La casa produttrice sta lavorando per mantenere questa cifra, che rappresenta un obiettivo principale nel processo di sviluppo del nuovo modello. La vettura si avvicina alla produzione commerciale, con l’obiettivo di offrire un’auto compatta a un prezzo accessibile.

“Stiamo facendo di tutto per mantenere il prezzo non lontano dai 21 mila euro” ci aveva già anticipato Wolfgang Ufer, numero uno del marchio che oggi appartiene a Mercedes e al gruppo cinese Geely. Ora l’attesa per la nuova smart#2 è anche formalmente finita, con un debutto ufficiale già fissato in occasione del Salone dell’auto di Parigi 2026 in ottobre, ma soprattutto l’avvio della fase finale di collaudi del modello di serie, in circuito e su strada. L’erede della smart fortwo arriverà nelle concessionarie italiane in primavera puntando su un progetto del tutto inedito ed esclusivamente con motore elettrico. "Manterremo certo la nostra... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Smart #2, l’erede della fortwo è ai collaudi finali: "Prezzo attorno ai 21 mila euro"

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La nuova Smart Fortwo non ha i sediliLa nuova Smart Fortwo non presenta sedili, secondo un’immagine diffusa dall’azienda.

Temi più discussi: Smart # 2, ritorna la due posti: verso il debutto a ottobre; Spagna-Argentina: dove vederla in chiaro (gratis), orario e formazioni ufficiali della finale dei Mondiali. Messi contro Yamal; Ascolti tv ieri venerdì 10 luglio chi ha vinto tra i Mondiali con Spagna-Belgio, L'Erede e Quarto grado; Ho provato le cuffie con due batterie che si cambiano al volo, e ora capisco perché ne avevo bisogno.

#TimSummerHits parte dal 19%, numeri in linea con il 'rivale' #TimBattitiLive. Disastro #Rai2 con #Noi al 2%, la soap #lerede al 14%. In access, ennesima vittoria de #LaRuotaDellaFortuna (25%) su #AffariTuoi (21,8%). #AscoltiTv x.com

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