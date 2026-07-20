Un giovane di 24 anni è stato trovato senza vita nel mare davanti a contrada Isola, a Siracusa. La polizia sta indagando sulla morte avvenuta domenica pomeriggio. Il corpo è stato recuperato nelle acque della zona, sconvolgendo la comunità locale. Le autorità stanno cercando di chiarire le cause del decesso, ancora ignote. Nessuna informazione su eventuali circostanze sospette o cause accidentali al momento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Indagini in corso sulla tragedia nelle acque di contrada Isola. Una comunità sconvolta e una morte ancora tutta da chiarire. È Matteo Di Franca, 24 anni, il giovane recuperato senza vita nel pomeriggio di domenica nelle acque davanti a contrada Isola, a Siracusa. Il ragazzo era una figura molto conosciuta in città per il suo impegno sociale: ricopriva il ruolo di presidente della Consulta comunale giovanile ed era attivo nell’associazione Giosef (Giovani senza frontiere). Sul corpo sono state rilevate profonde ferite compatibili con un possibile impatto contro le eliche di un’imbarcazione. La Procura ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Siracusa sotto choc per la morte di Matteo Di Franca: il 24enne trovato senza vita in mare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Castellaneta sotto choc: trovato senza vita il 20enne scomparso da ieriUn giovane di 20 anni scomparso ieri è stato trovato senza vita questa mattina a Castellaneta.

Scoperta choc lungo la strada, trovato il corpo senza vita di un 26enneAlle prime ore del mattino, alcuni passanti hanno trovato un giovane di 26 anni riverso a terra tra via De Gasperi e via Pergolesi.

Siracusa, 24enne muore in mare: ipotesi eliche di natante fataliUna profonda tragedia ha colpito la comunità di Siracusa, dove il giovane Matteo Di Franca, ventiquattrenne, ha perso la vita in un drammatico incidente in mare. Il suo corpo è stato recuperato il 19 ... it.blastingnews.com

Giovane morto in mare a Siracusa, forse tranciato da eliche natanteE' del 24enne Matteo Di Franca, siracusano, il corpo recuperato ieri pomeriggio nelle acque antistanti contrada Isola, porto grande di Siracusa. (ANSA) ... ansa.it