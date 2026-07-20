Sindaca giapponese suscita scalpore | il problema è proprio la maternità
La sindaca di Yawata, nella prefettura di Kyoto, ha annunciato di aver preso un congedo di maternità mentre continua a ricoprire il suo incarico. È la prima volta che una donna in Giappone svolge entrambe queste funzioni contemporaneamente. La decisione ha attirato l’attenzione sui temi legati alla maternità e alla rappresentanza femminile nelle amministrazioni locali. La donna ha espresso il desiderio di bilanciare lavoro e famiglia.
La sindaca di Yawata, una piccola città giapponese nella prefettura di Kyoto, è diventata la prima a prendere un congedo di maternità e a rivestire congiuntamente questa carica. La decisione, seppur annunciata ancor prima che la donna aspettasse un bambino, ha suscitato ugualmente un forte scalpore. La maternità per la sindaca di Yawata rivela ben altro. Parliamo di Shoko Kawata, diventata nel 2023 la più giovane sindaca donna del Giappone alla sola età di 33 anni. È indubbiamente un evento che merita attenzione, specie se teniamo conto di quanto il settore sia, ancora oggi, dominato dagli uomini. Basti pensare che non esisteva alcun protocollo di maternità per la carica di sindaco, tant’è che hanno dovuto crearlo da zero. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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