Sindaca giapponese suscita scalpore | il problema è proprio la maternità

Notizia in breve

La sindaca di Yawata, nella prefettura di Kyoto, ha annunciato di aver preso un congedo di maternità mentre continua a ricoprire il suo incarico. È la prima volta che una donna in Giappone svolge entrambe queste funzioni contemporaneamente. La decisione ha attirato l’attenzione sui temi legati alla maternità e alla rappresentanza femminile nelle amministrazioni locali. La donna ha espresso il desiderio di bilanciare lavoro e famiglia.