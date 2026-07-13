A circa tre mesi dall’uscita di Pragmata, un videogioco sviluppato da Capcom, l’attenzione si è spostata su un’altra tematica legata alla rappresentazione dei minori online. Negli ultimi due mesi, si è parlato molto di come i contenuti digitali possano influenzare i più giovani, in particolare riguardo alla sessualizzazione. La discussione si intreccia con le polemiche generate dal gioco, anche se il caso principale riguarda questioni di natura più ampia sulla tutela dei minori in rete.

Sono trascorsi quasi tre mesi dall’uscita di Pragmata, gioco fantascientifico prodotto da Capcom. Due mesi in cui l’attenzione, almeno in parte, è stata dirottata su una questione estremamente delicata: la sessualizzazione dei minori online. Chi è solito frequentare forum online — in primis Reddit — avrà sicuramente letto la notizia. Ancor prima che il gioco potesse raggiungere il pubblico sono emerse informazioni controverse rivelatesi profondamente divisive. Capcom è diventato uno dei primi soggetti a essere accusato di “strizzare l’occhio” a contenuti inappropriati. Le critiche, poi, sono passate al pubblico ritenuto troppo suscettibile e che pretende di vedere il marcio ovunque, anche dinanzi una bambina innocente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Pragmata, tra polemiche e realtà: il caso suscita scalpore, ma anche riflessione

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