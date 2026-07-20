C’è un passaggio nel libro di Madeleine Albright, “Fascism. A Warning”, che andrebbe letto e riletto ogni volta che si discute di sicurezza pubblica. L’ex segretaria di Stato americana osserva che le società democratiche tollerano volentieri le lentezze, i controlli, le garanzie procedurali che caratterizzano lo Stato di diritto, finché percepiscono che le cose, nel complesso, funzionano. Ma quando cresce la sensazione diffusa che la politica democratica non sia più in grado di proteggere i cittadini — dalla criminalità, dal disordine, dall’insicurezza quotidiana — si apre una finestra pericolosa: una parte crescente dell’opinione pubblica è disposta ad accettare uno scambio diabolico, meno libertà e meno diritti in cambio di più sicurezza. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Sicurezza è libertà, la lezione di Albright e la tentazione autoritaria. L’analisi di Pagani

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