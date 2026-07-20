La 41ª edizione della Settimana Internazionale della Critica presenterà una selezione di film provenienti dalla Tunisia, Colombia, Cina, Brasile e Italia. La rassegna, chiamata SIC 2026, si distingue per una programmazione che rompe con le convenzioni tradizionali. Verranno mostrati nuovi titoli di cinema internazionale, con un'attenzione particolare alle produzioni emergenti e alle realtà meno conosciute. L'evento si svolgerà nel corso della prossima stagione, offrendo una panoramica variegata e innovativa del cinema contemporaneo.

La Tunisia, la Colombia, poi la Cina, il Brasile e tanta Italia: ecco quello che vedremo alla 41ª edizione della Settimana Internazionale della Critica. Torna la Mostra del Cinema di Venezia e, con essa, torna la Settimana Internazionale della Critica, quella sezione parallela e indipendente che da sempre scommette sui talenti emergenti. Anche per questa 41ª edizione, in programma dal 2 al 12 settembre, il pubblico avrà l'opportunità di scoprire sette opere prime in gara, affiancate da due proiezioni speciali e nove cortometraggi. Un'edizione che vuole "riscrive il canone", secondo Beatrice Fiorentino, delegata generale e direttrice artistica della SIC. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - SIC 2026, un'edizione che “riscrive il canone”: i film in programma

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