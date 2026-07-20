shock anafilattico in spiaggia paura per una 62enne in vacanza

Notizia in breve

Una donna di 62 anni ha avuto una reazione allergica grave mentre era in spiaggia a Sirolo, in provincia di Ancona. Improvvisamente ha avvertito un nodo in gola, difficoltà a respirare e ha mostrato segni di shock anafilattico. Sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato la donna in ospedale. La donna si trovava in compagnia di un’amica al momento dell’incidente.