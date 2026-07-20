Shock anafilattico in spiaggia Paura per una 62enne in vacanza
Una donna di 62 anni ha avuto una reazione allergica grave mentre era in spiaggia a Sirolo, in provincia di Ancona. Improvvisamente ha avvertito un nodo in gola, difficoltà a respirare e ha mostrato segni di shock anafilattico. Sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato la donna in ospedale. La donna si trovava in compagnia di un’amica al momento dell’incidente.
Un nodo in gola improvviso, difficoltà a respirare e tanta, tanta paura ieri, in tarda mattinata, per una donna di 62 anni di Cesena che si trovava in spiaggia a Sirolo, ad Ancona, con un’amica. La donna è stata vittima di uno shock anafilattico a causa di una puntura di insetto a cui non sapeva di essere allergica. Erano le 12.50 quando nello stabilimento Marco Mailli della spiaggia San Michele è stato dato l’allarme. Fortunatamente in quel momento si trovava al mare anche il presidente della Croce Rossa di Ancona, Gianni Barca, che era andato per trascorrere qualche ora di riposo. è stato lui il primo a prestare assistenza alla donna, assieme a due giovani medici in vacanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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