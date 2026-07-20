Durante la finale dei Mondiali del 2026, la cantante colombiana ha indossato un abito ricoperto da più di 200.000 cristalli Swarovski, progettato da Roberto Cavalli. L’abito presentava tonalità di rosa acceso e arancio tramonto, con frange in movimento. La scelta del vestito ha chiuso il cerchio di una performance studiata per brillare, danzare e raccontare una storia attraverso il look.

Shakira è tornata sul palco dei Mondiali con un abito pensato per brillare, danzare e raccontare una storia. Alla finale del 2026, la cantante colombiana ha indossato una creazione Roberto Cavalli ricoperta da oltre 200mila cristalli Swarovski, tra rosa acceso, arancio tramonto e frange in movimento. Shakira torna ai Mondiali 2026. Il legame tra Shakira e i Mondiali dura ormai da vent’anni. La prima esibizione risale al 2006, quando cantò Hips Don’t Lie durante la cerimonia di chiusura in Germania. Nel 2010 arrivò Waka Waka, diventata una delle canzoni più riconoscibili nella storia della competizione, seguita da La La La nel 2014. Il ritorno del 2026, durante la finale tra Spagna e Argentina al MetLife Stadium nel New Jersey, ha avuto quindi il sapore di un nuovo capitolo di una storia già molto lunga. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Shakira, il look da 200mila cristalli che chiude il cerchio ai Mondiali 2026

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