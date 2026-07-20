Shakira brilla alla finale dei Mondiali 2026 | l'abito è decorato con oltre 200mila cristalli

Durante l'intervallo della finale dei Mondiali 2026, l'artista ha esibito un abito decorato con oltre 200 mila cristalli, caratterizzato da dettagli oro e fucsia. La performance ha attirato l'attenzione per la presenza scenica e l'abbigliamento, scelto da un designer noto per i look elaborati. La cantante ha partecipato all'half show che ha accompagnato l'evento sportivo, senza ulteriori dettagli sul team creativo responsabile del suo outfit.

Shakira è stata tra le grandi protagoniste dell'half show che si è tenuto durante il maxi intervallo della finale dei Mondiali 2026. Chi ha firmato il suo look scintillate oro e fucsia?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Shakira fue la gran estrella de la inauguración del Mundial 2026

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