Shakira brilla alla finale dei Mondiali 2026 | l'abito è decorato con oltre 200mila cristalli

Da fanpage.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'intervallo della finale dei Mondiali 2026, l'artista ha esibito un abito decorato con oltre 200 mila cristalli, caratterizzato da dettagli oro e fucsia. La performance ha attirato l'attenzione per la presenza scenica e l'abbigliamento, scelto da un designer noto per i look elaborati. La cantante ha partecipato all'half show che ha accompagnato l'evento sportivo, senza ulteriori dettagli sul team creativo responsabile del suo outfit.

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Shakira è stata tra le grandi protagoniste dell'half show che si è tenuto durante il maxi intervallo della finale dei Mondiali 2026. Chi ha firmato il suo look scintillate oro e fucsia?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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