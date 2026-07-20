Shakira brilla alla finale dei Mondiali 2026 | l'abito è decorato con oltre 200mila cristalli
Durante l'intervallo della finale dei Mondiali 2026, l'artista ha esibito un abito decorato con oltre 200 mila cristalli, caratterizzato da dettagli oro e fucsia. La performance ha attirato l'attenzione per la presenza scenica e l'abbigliamento, scelto da un designer noto per i look elaborati. La cantante ha partecipato all'half show che ha accompagnato l'evento sportivo, senza ulteriori dettagli sul team creativo responsabile del suo outfit.
Shakira è stata tra le grandi protagoniste dell'half show che si è tenuto durante il maxi intervallo della finale dei Mondiali 2026. Chi ha firmato il suo look scintillate oro e fucsia?. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Mondiali.
Shakira fue la gran estrella de la inauguración del Mundial 2026
Notizie e thread social correlati
Finale Mondiale 2026, tutti pazzi per Shakira: indossa un abito con 200 mila cristalli SwarovskiDurante la finale della Coppa del Mondo 2026 al MetLife Stadium di New York, l’artista è salita sul palco per l’intervallo, esibendosi davanti a un...
Shakira interrotta alla cerimonia di apertura dei Mondiali 2026, ma brilla più che maiDurante la cerimonia di apertura dei Mondiali di Calcio 2026, una cantante è stata interrotta mentre si esibiva.
Temi più discussi: Shakira infiamma la cerimonia di chiusura dei mondiali 2026 con un abito italiano impreziosito da oltre 200mila cristalli; Shakira in Roberto Cavalli ai Mondiali 2026; Cerimonia di chiusura Mondiali 2026: tutti i look e i voti, da Shakira a Bieber, Pausini e Maria Becerra; Mondiali 2026: la Francia non brilla nella notte più importante, vince la Spagna 2-0 e torna in finale dopo 16 anni.
#Shakira brilla alla cerimonia di chiusura dei #mondiali2026 in un abito custom made di Roberto Cavalli tempestato di 200mila cristalli Swarovski. Tutti i dettagli del look: https://vogueitalia.visitlink.me/4hQHsG facebook
Shakira brilla alla finale dei Mondiali 2026: l’abito è decorato con oltre 200mila cristalliI Mondiali di calcio 2026 si sono conclusi ieri e hanno visto trionfare la Spagna contro la favorita Argentina. Il match è stato all'ultimo sangue ma alla fine la nazionale iberica è riuscita ad avere ... fanpage.it
Shakira infiamma la cerimonia di chiusura dei mondiali 2026 con un abito italiano impreziosito da oltre 200mila cristalliShakira si è esibita alla cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026 in un look firmato Roberto Cavalli che era un'esplosione di piume colorate e cristalli ... vogue.it