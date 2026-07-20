Durante la finale della Coppa del Mondo 2026 al MetLife Stadium di New York, l’artista è salita sul palco per l’intervallo, esibendosi davanti a un pubblico internazionale. Indossava un abito decorato con circa 200.000 cristalli Swarovski. Questa è la sua seconda partecipazione come performer in una finale mondiale, a distanza di vent’anni dalla prima apparizione nel 2006 in Germania.

A vent’anni di distanza dalla sua prima esibizione mondiale a Germania 2006, Shakira è tornata protagonista di una finale di Coppa del Mondo, esibendosi nell'Halftime Show della finale della FIFA World Cup 2026 presso il MetLife Stadium di New York. Gli occhi erano tutti puntati su di lei non solo perché la sua “Dai Dai” è l’inno dei Mondiali americani, ma soprattutto per il vestito sfoggiato durante la sua performance e realizzato appositamente per lei da Fausto Puglisi per Roberto Cavalli. L’abito con 200mila cristalli. La cantante colombiana si è esibita nell'intervallo della partita tra Argentina e Spagna. Per interpretare l'inno del... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Finale Mondiale 2026, tutti pazzi per Shakira: indossa un abito con 200 mila cristalli Swarovski

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