Lo scorso venerdì, Chanel ha annunciato la disponibilità a collaborare con le autorità italiane in merito a un’indagine sullo sfruttamento dei lavoratori nei subappalti della filiera del lusso. La maison ha confermato il suo impegno a fornire tutte le informazioni necessarie per chiarire la situazione. L’indagine riguarda presunti abusi e condizioni di lavoro irregolari all’interno di alcune aziende fornitrici coinvolte nel settore.

Lo scorso venerdì la maison Chanel ha dichiarato di voler collaborare pienamente con le autorità italiane, a proposito di un’indagine sullo sfruttamento del lavoro che coinvolge i subappaltatori della filiera del lusso. La dichiarazione arriva dopo che lo scorso giovedì la Polizia si è recata nelle sedi centrali di brand di lusso tra cui appunto il marchio francese ma anche Brunello Cucinelli e Moncler. Lo scopo era quello di acquisire documenti relativi alla governance e ai controlli della catena di fornitura, ricercando prove per un’indagine su presunte pratiche di sfruttamento del lavoro presso i subappaltatori. Chanel collaborerà con le autorità italiane all’indagine sullo sfruttamento dei lavoratori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sfruttamento lavoratori, Chanel dichiara di voler collaborare con le indagini italiane

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