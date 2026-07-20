Un uomo di 34 anni, condannato precedentemente, aveva ottenuto l’affidamento in prova. Tuttavia, è stato segnalato per aver minacciato di morte alcune persone, commesso furti e evaso più volte. Questi comportamenti hanno portato alla revoca del suo affidamento e al suo ritorno in carcere. La vicenda si è svolta in provincia di Cremona, senza coinvolgimenti di altre persone o enti.

Sergnano (Cremona), 20 luglio 2026 - Nonostante le condanne ricevute, aveva ottenuto l’affidamento in prova. Tuttavia, il comportamento di un 34enne pregiudicato non si è rivelato all’altezza della misura adottata dal tribunale. Così, l’uomo è stato arrestato nuovamente. I due episodi di furto aggravato. Sabato pomeriggio i carabinieri della stazione di Camisano hanno arrestato il 34enne in esecuzione di un ordine di carcerazione, che sostituisce la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale per avere violato le prescrizioni che gli erano state imposte. L’uomo era stato arrestato nel novembre scorso in esecuzione di un ordine di carcerazione per due condanne diventate definitive ed esecutive, dopo diversi furti aggravati commessi nelle province di Lodi e Cremona dal 2015. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sergnano, minacce di morte, furti ed evasione: un 34enne non supera l’affidamento in prova

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