Segni Festeggiamenti per il Santo Patrono San Bruno Un pomeriggio all’insegna della cultura e della musica

Notizia in breve

Sabato 18 luglio, a Segni, si sono svolti eventi dedicati ai festeggiamenti del Santo Patrono San Bruno. Il pomeriggio è stato caratterizzato da attività culturali e musica, coinvolgendo la comunità locale. La giornata ha visto la partecipazione di residenti e visitatori, con momenti di celebrazione e intrattenimento nel centro cittadino. La festa prosegue con altre iniziative previste nei prossimi giorni.