Segni Festeggiamenti per il Santo Patrono San Bruno Un pomeriggio all’insegna della cultura e della musica

Da cronachecittadine.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 18 luglio, a Segni, si sono svolti eventi dedicati ai festeggiamenti del Santo Patrono San Bruno. Il pomeriggio è stato caratterizzato da attività culturali e musica, coinvolgendo la comunità locale. La giornata ha visto la partecipazione di residenti e visitatori, con momenti di celebrazione e intrattenimento nel centro cittadino. La festa prosegue con altre iniziative previste nei prossimi giorni.

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Cronache Cittadine SEGNI (Eledina Lorenzon) – Nel pomeriggio di Sabato 18 Luglio, sono continuati gli eventi nell’ambito dei festeggiamenti del Patrono San L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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