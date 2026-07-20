Segni Festeggiamenti per il Santo Patrono San Bruno Un pomeriggio all’insegna della cultura e della musica
Sabato 18 luglio, a Segni, si sono svolti eventi dedicati ai festeggiamenti del Santo Patrono San Bruno. Il pomeriggio è stato caratterizzato da attività culturali e musica, coinvolgendo la comunità locale. La giornata ha visto la partecipazione di residenti e visitatori, con momenti di celebrazione e intrattenimento nel centro cittadino. La festa prosegue con altre iniziative previste nei prossimi giorni.
Cronache Cittadine SEGNI (Eledina Lorenzon) – Nel pomeriggio di Sabato 18 Luglio, sono continuati gli eventi nell’ambito dei festeggiamenti del Patrono San L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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