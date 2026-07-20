Scrive Allah Akbar su un coltello e tenta di attaccare la polizia locale | fermato marocchino

Da imolaoggi.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo marocchino ha estratto un coltello con la scritta “Allah Akbar” e ha tentato di aggredire gli agenti di polizia locale di Baranzate. È stato fermato prima che potesse colpire qualcuno. La polizia ha sequestrato il coltello e proceduto con l'arresto. Nessuno è rimasto ferito durante l'intervento. Il soggetto è stato portato in questura per ulteriori accertamenti.

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Ha estratto il coltello con la scritta “Allah Akbar” e ha cercato di attaccare gli agenti del comando di polizia locale di Baranzate, in provincia di Milano Un marocchino di 31 anni è stato fermato e arrestato in flagranza dai carabinieri della tenenza di Bollate per attentato per finalità terroristica e minaccia ad un corpo amministrativo o ai suoi singoli componenti. Pare sia stato già acclarato che il 31enne soffra di disturbo bipolare della personalità, così come è stata accertata la presenza di precedenti a suo carico. Infatti, mentre si presentava dalla polizia locale con l’arma, risulta fosse sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, emessa dal tribunale di Milano per un furto aggravato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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