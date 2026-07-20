Scontro tra auto e bici muore Daniele Faggi | era titolare della ditta dove è morta Luana D’Orazio

Un incidente stradale ha causato la morte di un uomo di 67 anni mentre pedalava in bicicletta. L’impatto è avvenuto con un’auto a Massarosa, vicino a Viareggio. La vittima, titolare di una ditta nota per aver impiegato anche una donna deceduta in un altro incidente, è deceduta sul luogo dello scontro. L’automobile coinvolta è stata sottoposta a verifiche da parte delle forze dell’ordine.

Ha perso la vita in un incidente stradale che ha coinvolto la bicicletta sulla quale andava e lo scontro, fatale, con un’autovettura. La vittima è Daniele Faggi, 67enne di Montemurlo (Prato) ma lo scontro è avvenuto a Massarosa, località non lontana da Viareggio. L’imprenditore è noto alle cronache per un’altra tragedia avvenuta nel 2021 quando perse la vita la giovane Luana D’Orazio, risucchiata da un macchinario dell’azienda tessile gestita da lui e dalla moglie. L’incidente mortale. Come riporta Il Tirreno, l’impatto è avvenuto con una Fiat Panda guidata da una donna di 59 anni in stato di choc. “Da volontaria ho provato subito a... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Versilia, scontro tra bici e auto: muore Daniele Faggi

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È Daniele Faggi, titolare dell'orditoio dove morì Luana D'Orazio, il ciclista morto in VersiliaInsieme alla moglie aveva patteggiato la condanna per omicidio colposo e rimozione dei dispositivi di sicurezza del macchinario nel quale Luana D'Orazio rimase incastrata e perse la vita. rainews.it