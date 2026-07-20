Scomparsa a giugno il corpo di Cristine Averill Schilling trovato nel torrente a Cogne | voleva salvare il cane

Notizia in breve

Il corpo di una donna californiana di 47 anni, residente in Valle d'Aosta, è stato ritrovato nel torrente a Cogne. La donna era scomparsa a giugno dopo aver cercato di salvare il cane caduto nel corso d’acqua. Era entrata in acqua davanti alle sue figlie, ma era stata trascinata via dalla corrente. La scomparsa era stata segnalata a giugno, e il corpo è stato recuperato in seguito.