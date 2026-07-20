Scomparsa a giugno il corpo di Cristine Averill Schilling trovato nel torrente a Cogne | voleva salvare il cane
Il corpo di una donna californiana di 47 anni, residente in Valle d'Aosta, è stato ritrovato nel torrente a Cogne. La donna era scomparsa a giugno dopo aver cercato di salvare il cane caduto nel corso d’acqua. Era entrata in acqua davanti alle sue figlie, ma era stata trascinata via dalla corrente. La scomparsa era stata segnalata a giugno, e il corpo è stato recuperato in seguito.
La 47enne californiana, residente in Valle d'Aosta, era entrata in acqua cercando di raggiungere il cane, caduto nel torrente, ma era stata trascinata via davanti alle figlie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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