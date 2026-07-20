Oggi, 20 luglio 2026, i servizi di autobus sono sospesi nelle città di Firenze, Empoli e Prato a causa di uno sciopero indetto da rappresentanze sindacali di Autolinee Toscane. Sono garantite solo le corse nelle fasce di servizio minime previste dalla normativa. Lo sciopero riguarda il personale dell’azienda di trasporto pubblico locale.

FIRENZE – Giornata di disagi per chi dovra’ spostarsi in bus oggi, 20 luglio 2026 a causa uno sciopero del personale di Autolinee Toscane proclamato da Rsa Faisa Cisal. Sarà interessato il servizio urbano dei bus di Firenze, urbano e extraurbano Prato e Empoli e alcune corse extraurbane di Firenze e Pistoia. L’astensione dal lavoro sarà di 4 ore nel capoluogo toscano, di 8 nelle altre due città, e coinvolge sia il personale viaggiante sia gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. At segnala possibili disagi: “La regolarità del servizio durante lo sciopero, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Sciopero.

© Firenzepost.it - Sciopero bus a Firenze, Empoli e Prato: stop al servizio oggi 20 luglio. Le fasce garantite

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sciopero bus 20 luglio: stop del servizio a Firenze, Empoli e Prato. Le fasce garantiteLunedì 20 luglio 2026 il servizio di autobus sarà sospeso in alcune città toscane, tra cui Firenze, Empoli e Prato.

Sciopero bus a Firenze: stop di 24 del servizio urbano il 5 luglio. Le fasce garantiteIl servizio di bus urbano a Firenze potrebbe subire ritardi o cancellazioni il 5 luglio 2026 a causa di uno sciopero di 24 ore proclamato da Cobas...

Temi più discussi: Autolinee Toscane, sciopero di 4 ore nel servizio urbano di Firenze; Tpl, il 20 luglio sciopero dei bus a Firenze, Prato e Empoli; Autobus, sciopero di 4 ore; Autolinee Toscane. Prato ed Empoli, sciopero di 8 ore.

Lunedì 20 luglio 2026 è stato proclamato uno sciopero di 4 ore a Firenze, indetto da RSA FAISA CISAL urbano forte e RSA FAISA CISAL urbano debole. Il servizio non sarà garantito dalle 19 alle 23. Per maggiori informazioni: at-bus.it/sciopero x.com

Sciopero bus 20 luglio: stop del servizio a Firenze, Empoli e Prato. Le fasce garantiteGiornata di disagi lunedì 20 luglio 2026 per chi dovrà spostarsi col bus in Toscana. Rsa Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero del personale di Autolinee Toscana. Sarà interessato il servizio urbano ... firenzepost.it

Tpl, il 20 luglio sciopero dei bus a Firenze, Prato e EmpoliUno sciopero del personale di At è stato proclamato da Rsa Faisa Cisal per il 20 luglio prossimo: interessato il servizio urbano dei bus di Firenze, urbano e extraurbano Prato e Empoli e alcune corse ... controradio.it