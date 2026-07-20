Sciopero aerei stop fino a 24 ore | la data da segnare sul calendario

Da tvzap.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Uno sciopero di 24 ore coinvolge compagnie aeree e personale aeroportuale, causando potenziali ritardi, cancellazioni e modifiche agli orari dei voli negli aeroporti italiani. La protesta potrebbe influenzare i programmi di viaggio di migliaia di passeggeri, con disagi previsti in più scali del paese. La data dello sciopero è stata annunciata e si prevede che le conseguenze si facciano sentire nel corso dell’intera giornata.

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Per migliaia di passeggeri si prospetta una giornata complicata. Uno sciopero che coinvolge compagnie aeree e personale aeroportuale potrebbe provocare ritardi, cancellazioni e modifiche agli orari dei voli in diversi scali italiani. Sebbene siano previste le consuete fasce di garanzia e alcuni collegamenti indispensabili siano stati tutelati, chi è in partenza farebbe bene a controllare con attenzione lo stato del proprio volo prima di raggiungere l’aeroporto. Sciopero di 24 ore: chi si ferma il 21 luglio. Martedì 21 luglio è in programma uno sciopero nazionale che interesserà il personale navigante di EasyJet e quello della compagnia UAB DAT LT. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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