Uno sciopero di 24 ore coinvolge compagnie aeree e personale aeroportuale, causando potenziali ritardi, cancellazioni e modifiche agli orari dei voli negli aeroporti italiani. La protesta potrebbe influenzare i programmi di viaggio di migliaia di passeggeri, con disagi previsti in più scali del paese. La data dello sciopero è stata annunciata e si prevede che le conseguenze si facciano sentire nel corso dell’intera giornata.

Per migliaia di passeggeri si prospetta una giornata complicata. Uno sciopero che coinvolge compagnie aeree e personale aeroportuale potrebbe provocare ritardi, cancellazioni e modifiche agli orari dei voli in diversi scali italiani. Sebbene siano previste le consuete fasce di garanzia e alcuni collegamenti indispensabili siano stati tutelati, chi è in partenza farebbe bene a controllare con attenzione lo stato del proprio volo prima di raggiungere l’aeroporto. Sciopero di 24 ore: chi si ferma il 21 luglio. Martedì 21 luglio è in programma uno sciopero nazionale che interesserà il personale navigante di EasyJet e quello della compagnia UAB DAT LT. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Sciopero aerei, stop fino a 24 ore: la data da segnare sul calendario

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Raffica di scioperi a fine febbraio. Stop aerei, treni e bus

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