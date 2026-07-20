Dal 20 al 26 luglio 2026 sono previste numerose scadenze fiscali per contribuenti, imprese e professionisti. Durante questa settimana devono essere effettuati vari pagamenti e adempimenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. La data coincide con un periodo in cui molte persone si preparano alle vacanze, e le scadenze rappresentano un’ultima occasione per rispettare gli obblighi fiscali prima della pausa estiva. I soggetti coinvolti devono verificare le proprie scadenze per evitare sanzioni.

Nella settimana compresa tra il 20 e il 26 luglio 2026 sono concentrate diverse scadenze che interessano contribuenti, imprese, professionisti, Caf e altri soggetti obbligati agli adempimenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Tra i principali adempimenti ci sono i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, gli adempimenti relativi al modello 7302026, alcune imposte sostitutive e specifiche comunicazioni telematiche. Rispettare questi appuntamenti è importante per evitare sanzioni, interessi e irregolarità nella propria posizione fiscale. 20 luglio: i versamenti delle dichiarazioni dei redditi 2026. Il 20... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Scadenze fiscali dal 20 luglio al 26 luglio 2026, raffica di pagamenti prima delle vacanze: tutte le date

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fisco Luglio 2026: Non perdere queste date!

Notizie e thread social correlati

Scadenze fiscali dal 13 luglio al 19 luglio, data cruciale il 16 luglio: cosa sapereTra il 13 e il 19 luglio 2026 si concentrano diverse scadenze fiscali, con il 16 luglio come giorno principale.

Temi più discussi: Scadenze fiscali 2026, mese per mese; Versamenti del 20 luglio, calendario fiscale da pianificare per le società; Hai una Partita IVA? Attenzione alla scadenza fiscale del 20 luglio; Scadenze fiscali di agosto 2026, calendario completo dalle rottamazioni ai versamenti F24.

Scadenze fiscali dal 20 luglio al 26 luglio 2026, raffica di pagamenti prima delle vacanze: tutte le dateGuida alle scadenze fiscali dal 20 al 26 luglio 2026: dai versamenti delle imposte sui redditi all’invio del modello 730. quifinanza.it

Scadenze fiscali di agosto 2026, calendario completo dalle rottamazioni ai versamenti F24 • Dalla tolleranza del 5 agosto per le rottamazioni alla maxi scadenza del 20 tra IVA, ritenute e contributi, fino agli obblighi del 31 e alle sospensioni estive x.com

Fisco e scadenza del 20 luglio, chi deve pagare saldo 2025 e primo acconto 2026Entro il 20 luglio imprese, professionisti, forfettari e soggetti Isa possono versare saldo 2025 e primo acconto 2026 senza maggiorazioni ... quifinanza.it