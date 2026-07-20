Scadenze fiscali dal 20 luglio al 26 luglio 2026 raffica di pagamenti prima delle vacanze | tutte le date

Da quifinanza.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 20 al 26 luglio 2026 sono previste numerose scadenze fiscali per contribuenti, imprese e professionisti. Durante questa settimana devono essere effettuati vari pagamenti e adempimenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. La data coincide con un periodo in cui molte persone si preparano alle vacanze, e le scadenze rappresentano un’ultima occasione per rispettare gli obblighi fiscali prima della pausa estiva. I soggetti coinvolti devono verificare le proprie scadenze per evitare sanzioni.

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Nella settimana compresa tra il 20 e il 26 luglio 2026 sono concentrate diverse scadenze che interessano contribuenti, imprese, professionisti, Caf e altri soggetti obbligati agli adempimenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Tra i principali adempimenti ci sono i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, gli adempimenti relativi al modello 7302026, alcune imposte sostitutive e specifiche comunicazioni telematiche. Rispettare questi appuntamenti è importante per evitare sanzioni, interessi e irregolarità nella propria posizione fiscale. 20 luglio: i versamenti delle dichiarazioni dei redditi 2026. Il 20... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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