sbugiardata dalle chat scontro tra melissa satta e selvaggia lucarelli

Melissa Satta ha pubblicato un messaggio privato, scatenando uno scontro con Selvaggia Lucarelli. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha mostrato la chat, portando a un confronto tra le due. La discussione si è intensificata con ulteriori scambi di messaggi pubblici tra le due figure. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti delle chat né su eventuali risposte successive.

Duro scontro tra Melissa Satta e Selvaggia Lucarelli. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha tirato fuori un messaggio privato. È scoppiato un nuovo botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Melissa Satta. La giornalista ha tirato fuori i messaggi della Satta per sbugiardarla pubblicamente. Al centro della polemica ci sono le dichiarazioni di Melissa Satta sul caso del gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori dopo l’assalto al suo negozio. Un’opinione che ha acceso il dibattito sui social e che ha finito per coinvolgere anche la giornalista, dando vita a uno scambio di frecciate culminato con la pubblicazione di una chat privata. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Si parla di: Selvaggia Lucarelli pubblica la chat privata di Melissa Satta, è di nuovo scontro: cosa si sono dette.

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