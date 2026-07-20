Durante le vacanze, è possibile imparare a giocare a scacchi, un gioco di strategia adatto a tutte le età. Gli scacchi sono noti per favorire le funzioni cognitive, aiutando a mantenere attiva la mente. In particolare, i bambini che iniziano a giocare in giovane età sviluppano capacità come il pensiero logico e la pianificazione. Il gioco viene spesso promosso come attività utile per stimolare la mente sia negli adulti che nei più giovani.

G li scacchi, un gioco mentale e di strategia adatto a ogni età e con enormi benefici sulla mente. Non solo perché combattono il declino cognitivo ma soprattutto perché, se si inizia giocare da bimbi, sviluppano tutta una serie di capacità cognitive. Come l’analisi spaziale e il ragionamento non verbale, fondamentale per la mente. È infatti grazie a queste abilità che il cervello mantiene viva la sua plasticità, essenziale durante la maturità. Lutto nel mondo degli scacchi: il grande maestro Daniel Naroditsky è morto a 29 anni X Leggi anche › Volete sapere chi è “La vera regina degli scacchi”? Su Netflix è uscito un prezioso documentario 20 luglio, Giornata Internazionale degli Scacchi: una vera palestra per la mente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sapete giocare a scacchi? Nel caso si può imparare durante le vacanze, visto i molti benefici sulla mente di adulti e bimbi

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Se non hai mai giocato a scacchi non puoi capire quanta tensione si accumula!

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