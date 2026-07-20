Santa Marinella sequestrati 1.500 ricci di mare | erano nascosti in due ceste
La Guardia Costiera di Santa Marinella ha sequestrato 1.500 ricci di mare nascosti in due ceste lungo il litorale. L’operazione rientra in controlli mirati alla tutela dell’ambiente marino. Nessuno è stato arrestato o denunciato in relazione all’episodio. L’attività si inserisce in una serie di verifiche sulla pesca illegale nella zona. I ricci di mare sono stati sequestrati e consegnati alle autorità competenti per le procedure di rito.
Santa Marinella, 20 luglio 2026 – Il personale della Guardia Costiera di Santa Marinella ha portato a termine un’importante attività di controllo a tutela dell’ambiente marino, sequestrando un ingente quantitativo di ricci di mare prelevati illecitamente lungo il litorale della nota località laziale. L’intervento è scaturito dalla tempestiva segnalazione di un bagnante, cui si è aggiunta la preziosa collaborazione del bagnino in servizio presso uno stabilimento balneare della zona. Ricevuta la segnalazione, i militari della Guardia Costiera, già impegnati nelle attività di pattugliamento previste dall’operazione “Mare e Laghi Sicuri”, hanno raggiunto in pochissimi minuti il luogo indicato, sorprendendo il responsabile, che aveva già occultato una prima cesta contenente i ricci appena raccolti. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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