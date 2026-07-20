Il Santa Marinella Jazz Blues Festival si terrà al porticciolo, con musica dal vivo sotto le stelle e il profumo di salsedine. La rassegna si svolgerà in uno dei luoghi più suggestivi del litorale laziale, attirando appassionati di jazz e blues. L’evento prevede esibizioni musicali in una location all’aperto, creando un’atmosfera unica tra mare e musica. La manifestazione è programmata per un periodo di tempo ancora da comunicare.

Il profumo di salsedine e le note musicali sotto le stelle faranno da cornice al Santa Marinella Jazz Blues Festival, una rassegna che animerà uno dei luoghi più suggestivi del litorale laziale. Dal 7 al 9 agosto, a partire dalle ore 21:00, il Porticciolo di Santa Marinella diventerà il palcoscenico per tre serate di musica dal vivo. La manifestazione intreccia swing, improvvisazione e la grande canzone d’autore italiana. A portare in scena l’evento è l’ Alexanderplatz Jazz Club, storico tempio del jazz romano che da oltre quarant’anni promuove e custodisce questo genere musicale. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Santa Marinella, della Città Metropolitana di Roma e della Regione Lazio, con il supporto istituzionale del Sindaco Alessio Manuelli e della Consigliera delegata alla Cultura Giovanna Caratelli. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Santa Marinella Jazz Blues Festival al Porticciolo

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