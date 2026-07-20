Santa Marinella Jazz Blues Festival 2026 | il programma completo

Da ilfaroonline.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 7 al 9 agosto si svolgerà il Santa Marinella Jazz Blues Festival 2026, con tre serate di musica nel porticciolo. Sono previsti diversi artisti italiani e internazionali, con concerti in piazza e eventi collaterali. La manifestazione durerà tre notti, con ingresso gratuito e spettacoli all'aperto. La direzione ha comunicato il programma completo, includendo sessioni di musica dal vivo e interventi culturali. Le attività si svolgeranno principalmente in aree pubbliche del centro storico.

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Santa Marinella, 20 luglio 2026 – Tre notti d’agosto, il profumo di salsedine del Porticciolo e le note che si alzano verso le stelle: dal 7 al 9 agosto, a partire dalle ore 21:00, Santa Marinella si accende con il Santa Marinella Jazz Blues Festival, tre serate che intrecciano swing, improvvisazione e la grande canzone d’autore italiana in uno dei luoghi più suggestivi del litorale laziale. A portare in scena la manifestazione è Alexanderplatz Jazz Club, il tempio del jazz romano che da oltre quarant’anni custodisce e rilancia questa musica, con il patrocinio del Comune di Santa Marinella – Città Metropolitana di Roma – e della Regione Lazio. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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