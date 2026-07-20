Santa Marinella Jazz Blues Festival 2026 | il programma completo

Notizia in breve

Dal 7 al 9 agosto si svolgerà il Santa Marinella Jazz Blues Festival 2026, con tre serate di musica nel porticciolo. Sono previsti diversi artisti italiani e internazionali, con concerti in piazza e eventi collaterali. La manifestazione durerà tre notti, con ingresso gratuito e spettacoli all'aperto. La direzione ha comunicato il programma completo, includendo sessioni di musica dal vivo e interventi culturali. Le attività si svolgeranno principalmente in aree pubbliche del centro storico.