Il rappresentante di Madrigal ha dichiarato che i prodotti sviluppati grazie al supporto italiano continueranno a essere al centro di una collaborazione con pazienti, clinici e istituzioni. L’obiettivo è rendere la Mash una priorità di salute pubblica e sviluppare percorsi di diagnosi e cura più efficaci. La promozione di questa iniziativa mira a rispondere a un bisogno crescente nel settore sanitario.

“I nostri prodotti sono stati sviluppati anche grazie all'aiuto italiano. Continuiamo questa collaborazione con i pazienti, i clinici e le istituzioni per fare della Mash una priorità di salute pubblica e favorire il disegno di percorsi di diagnosi e cura di cui c'è tanto bisogno”. Così Bernard Kilbane, Vice president & General manager di Madrigal Pharmaceuticals Italy, intervenendo all’incontro organizzato dalla farmaceutica a Milano dedicato alle prospettive e ai bisogni insoddisfatti relativi delle persone con steatoepatite associata a disfunzione metabolica (Mash), che rappresenta la seconda causa di trapianto di fegato in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Sanità: Kilbane (Madrigal), fare della Mash una priorità di salute pubblica

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