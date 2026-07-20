Sangue sulle strade Ciclista amatoriale muore travolto da un’auto

Notizia in breve

Un ciclista di 67 anni è stato investito e ucciso da un'auto mentre pedalava in strada. L’incidente è avvenuto senza che il ciclista si rendesse conto del pericolo, secondo quanto riferito. La vettura lo ha colpito e si è allontanata senza fermarsi. Sul luogo sono arrivati i soccorsi, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La polizia sta indagando sulla dinamica.