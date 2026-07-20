Sangue sulle strade Ciclista amatoriale muore travolto da un’auto
Un ciclista di 67 anni è stato investito e ucciso da un'auto mentre pedalava in strada. L’incidente è avvenuto senza che il ciclista si rendesse conto del pericolo, secondo quanto riferito. La vettura lo ha colpito e si è allontanata senza fermarsi. Sul luogo sono arrivati i soccorsi, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La polizia sta indagando sulla dinamica.
Non si è probabilmente accorto di nulla un ciclista 67enne di Montemurlo in provincia di Prato, Faniele Faggi, quando una macchina lo ha travolto uccidendolo. L’ennesima tragedia sulle strade della Versilia in questo scorcio d’estate si è consumata ieri mattina poco dopo le 9.30 sulla via di Montramito a Massarosa davanti alla gelateria Puccinelli. Il ciclista amatoriale, in vacanza a Viareggio con la famiglia, stava pedalando sulla via di Montramito in direzione Massarosa. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Municipale di Massarosa, il ciclista è stato travolto da una Fiat Panda che procedeva nella medesima direzione di marcia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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