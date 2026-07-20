Un tir carico di frutta si è ribaltato sulla strada principale di San Piero a Sieve, vicino alla Luna. La squadra dei Vigili del fuoco ha messo in sicurezza l’area, mentre il personale sanitario ha assistito il conducente rimasto ferito. Durante l’intervento, si è verificato anche uno sversamento di gasolio dal veicolo, che è stato contenuto dai soccorritori. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore.

Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza la strada e coadiuvato il personale sanitario per il soccorso al conducente. Durante le fasi di soccorso la viabilità è stata interdetta. Attualmente riaperta alla circolazione. In arrivo due autogru una dal distaccamento di Fi-Ovest e una privata per il riposizionamento del veicolo pensante. In seguito al ribaltamento i vigili del fuoco hanno provveduto arginare e mettere in sicurezza uno sversamento di gasolio che alimenta il motore della cella frigo del rimorchio.L’intervento è ancora in corso. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - San Piero a Sieve: tir carico di frutta si ribalta alla Luna, paura per sversamento di gasolio

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