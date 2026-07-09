Un tir si è ribaltato sotto il ponte di via Napoli, provocando uno sversamento di carburante sulla carreggiata. L'incidente ha reso il tunnel inaccessibile e ha causato il blocco totale del traffico nella zona. La strada è rimasta chiusa, con le autorità che stanno intervenendo per gestire la situazione. Nessuna informazione è stata fornita sull’eventuale coinvolgimento di persone nell’incidente. La viabilità resta compromessa fino a ulteriori interventi di messa in sicurezza.

Traffico paralizzato in via Napoli, a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Un tir si è ribaltato sotto il ponte provocando lo sversamento di carburante sulla carreggiata. Per ragioni di sicurezza il tratto è stato immediatamente chiuso al traffico e, al momento, non è possibile attraversare il tunnel. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici incaricati delle operazioni di messa in sicurezza dell’area. Le squadre stanno lavorando per contenere lo sversamento di carburante, verificare le condizioni del sottopasso e consentire la successiva rimozione del mezzo pesante. La polizia locale ha predisposto le deviazioni e sta gestendo la viabilità, mentre si registrano rallentamenti e disagi alla circolazione nell’intera zona. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Bari.

© Bari.corriere.it - Bari, tir si ribalta nel sottopasso di via Napoli, sversamento del carburante e tunnel off limits. Viabilità in ginocchio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Autotrasporto in ginocchio: caro carburante e cantieri fermano i tir anche in regioneIl settore dell’autotrasporto merci in conto terzi si trova in difficoltà a causa dell’aumento dei costi del carburante e dei cantieri stradali che...

Tir incastrato nel sottopasso. Ennesimo incidente . Traffico in tilt e polemicheUn tir si è incastrato nel sottopasso tra largo Campidoglio e via Vallepiatta, bloccando il traffico e causando code.

Temi più discussi: Incidente sulla Statale 96, si ribalta camion con solventi: disperso materiale lungo la strada; Camion si ribalta nel Barese, dispersi solventi; Incidente sulla Statale, tir carico di angurie si ribalta: traffico in tilt; Triplo incidente nel Barese, tir si ribalta tra Modugno e Palo: ss96 chiusa. Un ferito grave ad Acquaviva.

Camion si ribalta all'ingresso della statale 16 da via Napoli: traffico paralizzato a BariL'incidente all'innesto tra via Napoli e la SS16 in direzione Brindisi. Chiuso lo svincolo, la Polizia Locale invita gli automobilisti a utilizzare percorsi alternativi ... baritoday.it

Camion si ribalta nel Barese, dispersi solventi(ANSA) - BARI, 07 LUG - Un tir che trasportava taniche piene di ipoclorito di calce granulare e altri solventi si è ribaltato nella tarda mattinata di oggi mentre percorreva la strada statale 96, all' ... msn.com