San Marco la DCR | Grottaglie merita un ospedale pienamente operativo

Da tarantinitime.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Direzione di Cure Primarie ha chiesto che l’ospedale San Marco di Grottaglie sia reso pienamente operativo. L’obiettivo è ripristinare il ruolo centrale della struttura nella rete sanitaria locale. La richiesta viene avanzata per garantire un’assistenza completa e migliorare i servizi offerti alla comunità. La proposta mira a rafforzare la presenza dell’ospedale sul territorio e a garantire un accesso più efficiente alle cure.

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Tarantini Time Quotidiano Restituire all’ospedale San Marco un ruolo centrale nella rete sanitaria del territorio. È la richiesta avanzata da Fulvio Costone, commissario cittadino della DCR con Rotondi Nuova Democrazia Cristiana, che invita istituzioni e rappresentanti politici ad aprire un confronto sul futuro della struttura sanitaria di Grottaglie. Secondo Costone, il momento è particolarmente delicato per il sistema sanitario provinciale, alle prese con reparti in difficoltà e carenza di posti letto. In questo contesto, sostiene, il San Marco potrebbe rappresentare una risposta concreta alle esigenze non solo della città, ma anche dei comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - San Marco, la DCR: “Grottaglie merita un ospedale pienamente operativo”
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