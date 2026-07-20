San Marco la DCR | Grottaglie merita un ospedale pienamente operativo
La Direzione di Cure Primarie ha chiesto che l’ospedale San Marco di Grottaglie sia reso pienamente operativo. L’obiettivo è ripristinare il ruolo centrale della struttura nella rete sanitaria locale. La richiesta viene avanzata per garantire un’assistenza completa e migliorare i servizi offerti alla comunità. La proposta mira a rafforzare la presenza dell’ospedale sul territorio e a garantire un accesso più efficiente alle cure.
Tarantini Time Quotidiano Restituire all’ospedale San Marco un ruolo centrale nella rete sanitaria del territorio. È la richiesta avanzata da Fulvio Costone, commissario cittadino della DCR con Rotondi Nuova Democrazia Cristiana, che invita istituzioni e rappresentanti politici ad aprire un confronto sul futuro della struttura sanitaria di Grottaglie. Secondo Costone, il momento è particolarmente delicato per il sistema sanitario provinciale, alle prese con reparti in difficoltà e carenza di posti letto. In questo contesto, sostiene, il San Marco potrebbe rappresentare una risposta concreta alle esigenze non solo della città, ma anche dei comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Notizie e thread social correlati
"Sito di spionaggio cinese pienamente operativo": che cosa succede a CubaSecondo un'analisi del Center for Strategic and International Studies, un sito di intelligence cinese a Cuba sarebbe entrato in una fase operativa...
San Marco: 49 nuovi anfibi pronti al servizio operativo a BrindisiA Brindisi sono stati avviati 49 nuovi anfibi, pronti per entrare in servizio operativo.