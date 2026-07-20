San Marco la DCR | Grottaglie merita un ospedale pienamente operativo

Notizia in breve

La Direzione di Cure Primarie ha chiesto che l’ospedale San Marco di Grottaglie sia reso pienamente operativo. L’obiettivo è ripristinare il ruolo centrale della struttura nella rete sanitaria locale. La richiesta viene avanzata per garantire un’assistenza completa e migliorare i servizi offerti alla comunità. La proposta mira a rafforzare la presenza dell’ospedale sul territorio e a garantire un accesso più efficiente alle cure.